Аннакон: Надаль и Федерер упрощают расписание, что даёт шанс другим игрокам

Бывший тренер швейцарского теннисиста Роджера Федерера Пол Аннакон считает, что сейчас молодые спортсмены могут рассчитывать на улучшение собственных результатов.



«Теперь игроки тура понимают, что лидерам мирового рейтинга приходится упрощать расписание по причине возраста и травм. Молодые ребята осознают, что способны добиться успеха, поскольку сейчас им не нужно обыгрывать Надаля, Федерера и Джоковича в ходе какого-либо турнира. На мой взгляд, теперь другим теннисистам несколько проще», — цитирует Аннакона Tennis World USA.



Первая ракетка мира Рафаэль Надаль пропустил несколько предыдущих турниров из-за травмы бедра, а Роджер Федерер объявил, что пропустит грунтовый сезон.

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