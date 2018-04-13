Мертенс вышла в четвертьфинал в Лугано, обыграв в трёх сетах Вондроушову

Теннисистка из Бельгии Элисе Мертенс пробилась в четвертьфинал грунтового турнира категории International в Лугано (Швейцария). 2-я ракетка соревнований обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову со счётом 6:2, 5:7, 7:5.



Продолжительность поединка составила 2 часа 36 минут. Мертенс выполнила 2 эйса и допустила 3 двойные ошибки, на счету чешки 13 двойных ошибок и 8 упущенных брейк-пойнтов. Вондроушова обошлась без подач навылет, а бельгийка реализовала 9 брейк-пойнтов из 16.



За выход в полуфинал Мертенс поспорит с победительницей матча Мона Бартель (Германия) – Донна Векич (Хорватия).

Светлана Кузнецова открывает грунтовый сезон в Швейцарии На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.