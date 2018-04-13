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Мертенс вышла в четвертьфинал в Лугано, обыграв в трёх сетах Вондроушову

Мертенс вышла в четвертьфинал в Лугано, обыграв в трёх сетах Вондроушову
Теннис / WTA

Теннисистка из Бельгии Элисе Мертенс пробилась в четвертьфинал грунтового турнира категории International в Лугано (Швейцария). 2-я ракетка соревнований обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову со счётом 6:2, 5:7, 7:5.

Продолжительность поединка составила 2 часа 36 минут. Мертенс выполнила 2 эйса и допустила 3 двойные ошибки, на счету чешки 13 двойных ошибок и 8 упущенных брейк-пойнтов. Вондроушова обошлась без подач навылет, а бельгийка реализовала 9 брейк-пойнтов из 16.

За выход в полуфинал Мертенс поспорит с победительницей матча Мона Бартель (Германия) – Донна Векич (Хорватия).

Лугано 2018. 2-й круг
13 апреля 2018 года, пятница. 14:00 МСК
Маркета
Вондроушова
Элисе
Мертенс
2:6 7:5 5:7
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На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.
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