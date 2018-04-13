Веснина, Павлюченкова, Соболенко, Гаврилова сыграют на турнире в Страсбурге

Стал известен список теннисисток, которые выступят на грунтовом турнире категории International в Страсбурге (Франция).



В соревнованиях примут участие две представительницы России – Елена Веснина и Анастасия Павлюченкова. Кроме того во Францию приедут австралийки Эшли Барти, Саманта Стосур и Дарья Гаврилова, француженка Ализе Корне, белоруска Арина Соболенко, теннисистка из Казахстана Зарина Дияс, венгерка Тимя Бабош.



Турнир в Страсбурге пройдёт с 19 по 27 мая. Призовой фонд соревнований составит $ 226 750. В прошлом году победа досталась представительнице Австралии Саманте Стосур, которая в финале обыграла соотечественницу Дарью Гаврилову.

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