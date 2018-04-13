Арруабаррена вышла в четвертьфинал турнира в Боготе

Испанская теннисистка Лара Арруабаррена вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории International в Боготе (Колумбия). 5-я ракетка соревнований уверенно переиграла Сару Соррибес-Тормо, также представляющую Испанию, со счётом 6:0, 6:1.



Теннисистки провели на корте 59 минут. Арруабаррена обошлась без подач навылет и двойных ошибок, она реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. Соррибес-Термо допустила 7 двойных ошибок и упустила 3 брейк-пойнта, ей не удалось отметиться эйсами.



За выход в полуфинал Арруабаррена поспорит со шведкой Юханной Ларссон, получившей от организаторов третий номер посева.



Богота. Женщины. 2-й круг

Далила Якупович (Словения, LD) – Елица Костова (Болгария, Q) – 6:2, 6:2.

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