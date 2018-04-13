Линетт вышла в четвертьфинал турнира в Колумбии

Теннисистка из Польши Магда Линетт вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории International в Боготе (Колумбия). 2-я ракетка соревнований обыграла представительницу Колумбии Марию Эрасо-Гонсалес (WC) со счётом 6:2, 6:1.



Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. Линетт выполнила 2 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Эрасо-Гонсалес допустила 2 двойные ошибки, при этом она не отметилась ни эйсами, ни реализованными брейк-пойнтами.



В четвертьфинале Линетт встретится с представительницей Словении Далилой Якупович.



Богота. Женщины. Второй круг

Эмилиана Аранго (Колумбия, WC) — Ясмине Паолини (Италия) – 7:6 (7:0), 6:1

Анна Шмидлова (Словакия) — Рената Сарасуа (Мексика, Q) – 6:1, 6:4.

Светлана Кузнецова открывает грунтовый сезон в Швейцарии На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.