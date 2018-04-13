Джорджи вышла в 1/4 финала в Лугано, где сыграет с Соболенко

Итальянка Камила Джорджи вышла в четвертьфинал турнира категории International, который проходит на грунтовых кортах в Лугано (Швейцария). Во втором круге она обыграла представительницу Бельгии Элисон Ван Эйтванк (9) со счётом 6:2, 6:1.



Продолжительность поединка составила 1 час 10 минут. На счету Джорджи 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Ван Эйтванк выполнила 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку и 1 раз взяла чужую подачу.



За выход в полуфинал Джорджи поспорит с белоруской Ариной Соболенко. Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 15 апреля.