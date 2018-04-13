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Джорджи вышла в 1/4 финала в Лугано, где сыграет с Соболенко

Джорджи вышла в 1/4 финала в Лугано, где сыграет с Соболенко
Теннис / WTA

Итальянка Камила Джорджи вышла в четвертьфинал турнира категории International, который проходит на грунтовых кортах в Лугано (Швейцария). Во втором круге она обыграла представительницу Бельгии Элисон Ван Эйтванк (9) со счётом 6:2, 6:1.

Продолжительность поединка составила 1 час 10 минут. На счету Джорджи 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Ван Эйтванк выполнила 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку и 1 раз взяла чужую подачу.

За выход в полуфинал Джорджи поспорит с белоруской Ариной Соболенко. Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 15 апреля.

Лугано 2018. 2-й круг
13 апреля 2018 года, пятница. 18:45 МСК
Элисон
Ван Эйтванк
Камила
Джорджи
2:6 1:6
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На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.
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