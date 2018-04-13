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Саснович проиграла Флипкенс во втором круге турнира в Швейцарии

Саснович проиграла Флипкенс во втором круге турнира в Швейцарии
Теннис / WTA

Теннисистка из Беларуси Александра Саснович завершила выступление в одиночном разряде на турнире категории International в Лугано (Швейцария). Восьмая ракетка соревнований уступила представительнице Бельгии Кирстен Флипкенс со счётом 6:4, 4:6, 2:6.

Продолжительность поединка составила 1 час 52 минуты. Флипкенс, занимающая 74-е место в рейтинге WTA, выполнила 6 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 11. Саснович, занимающая 49-е место в рейтинге, выполнила 2 эйса, допустила 6 ошибок на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10.

В четвертьфинале Флипкенс встретится с другой представительницей Беларуси — Верой Лапко, пробившейся в основную сетку через квалификацию.

Лугано 2018. 2-й круг
13 апреля 2018 года, пятница. 15:15 МСК
Александра
Саснович
Кирстен
Флипкенс
6:4 4:6 2:6
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