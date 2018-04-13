Мертенс: приятно, что удалось вырвать победу в самой концовке поединка

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс (2) поделилась эмоциями после победы над чешкой Маркетой Вондроушовой во втором круге турнира в Лугано со счётом 6:2, 5:7, 7:5.



«Конечно, погодные условия заметно осложняют задачу, непросто находиться в режиме ожидания из-за дождя. Матч был равным, и я очень рада, что удалось вырвать победу в концовке третьей партии. Нужно было играть в свой теннис на протяжении всего матча, но это было непросто. Мы здорово боролись в ходе третьего сета. Вондроушова – серьёзная соперница, и я рада, что смогла добиться успеха», — приводит слова Мертенс официальный сайт WTA.



В четвертьфинале Мертенс встретится с немкой Моной Бартель, обыгравшей хорватку Донну Векич.

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