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Шмидлова — первая полуфиналистка турнира в Боготе

Шмидлова — первая полуфиналистка турнира в Боготе
Теннис / WTA

Теннисистка из Словакии Анна Шмидлова вышла в полуфинал грунтового турнира категории International в Боготе (Колумбия). В четвертьфинале она оказалась сильнее представительницы Колумбии Эмилианы Аранго (WC), которая отказалась продолжать борьбу при счёте 1:6, 0:1.

Теннисисты провели на корте 39 минут. Шмидлова допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Аранго 1 двойная ошибка и 1 выигранная чужая подача. Обе теннисистки завершили матч без подач навылет. Для словачки это первый полуфинал с 2015 года.

За выход в финал Шмидлова поспорит с победительницей матча Даниэла Сегель (Чили, Q) — Ана Богдан (Румыния, 7).

Богота 2018. 1/4 финала
13 апреля 2018 года, пятница. 20:00 МСК
Эмилиана
Аранго
Анна
Шмидлова
1:6 0:1 Rt
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