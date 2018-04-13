Шмидлова — первая полуфиналистка турнира в Боготе

Теннисистка из Словакии Анна Шмидлова вышла в полуфинал грунтового турнира категории International в Боготе (Колумбия). В четвертьфинале она оказалась сильнее представительницы Колумбии Эмилианы Аранго (WC), которая отказалась продолжать борьбу при счёте 1:6, 0:1.



Теннисисты провели на корте 39 минут. Шмидлова допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Аранго 1 двойная ошибка и 1 выигранная чужая подача. Обе теннисистки завершили матч без подач навылет. Для словачки это первый полуфинал с 2015 года.



За выход в финал Шмидлова поспорит с победительницей матча Даниэла Сегель (Чили, Q) — Ана Богдан (Румыния, 7).

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