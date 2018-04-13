Сандгрен пробился в полуфинал турнира в Хьюстоне

Американец Теннис Сандгрен сумел выйти в полуфинал грунтового турнира в Хьюстоне (США). Восьмой номер посева обыграл представителя Аргентины Гидо Пелью со счётом 4:6, 7:5, 6:3.



Продолжительность поединка составила 2 часа 20 минут. Американец выполнил 9 подач навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету аргентинца 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 7 упущенных брейк-пойнтов.



В полуфинале Сандгрен, занимающий 56-е место в рейтинге ATP, встретится с победителем матча Иво Карлович (Хорватия) — Ник Кирьос (Австралия, 4). Турнир в США завершится 15 апреля.

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