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Сандгрен пробился в полуфинал турнира в Хьюстоне

Сандгрен пробился в полуфинал турнира в Хьюстоне
Теннис / ATP

Американец Теннис Сандгрен сумел выйти в полуфинал грунтового турнира в Хьюстоне (США). Восьмой номер посева обыграл представителя Аргентины Гидо Пелью со счётом 4:6, 7:5, 6:3.

Продолжительность поединка составила 2 часа 20 минут. Американец выполнил 9 подач навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету аргентинца 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 7 упущенных брейк-пойнтов.

В полуфинале Сандгрен, занимающий 56-е место в рейтинге ATP, встретится с победителем матча Иво Карлович (Хорватия) — Ник Кирьос (Австралия, 4). Турнир в США завершится 15 апреля.

Хьюстон 2018. 1/4 финала
13 апреля 2018 года, пятница. 20:10 МСК
Теннис
Сандгрен
Гидо
Пелья
4:6 7:5 6:3
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На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.
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