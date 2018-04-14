Шмидлова: Аранго — талантливая теннисистка, но я была уверена в своих силах

Словацкая теннисистка Анна Шмидлова прокомментировала выход в полуфинал турнира в Боготе (Колумбия). Она обыграла представительницу Колумбии Эмилиану Аранго (WC) на отказе соперницы.



«Я безумно рада, что смогла выйти в полуфинал, поскольку на протяжении долгого времени не могла пройти первый круг на турнирах WTA. Победа приносит немало позитивных эмоций, несмотря на то что сопернице не удалось закончить матч. Аранго — талантливая теннисистка, но сегодня я была полностью уверена в себе. Мне очень нравится играть на грунте, поэтому я могу выступить ещё лучше», — приводит слова Шмидловой пресс-служба WTA.

Светлана Кузнецова открывает грунтовый сезон в Швейцарии На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.