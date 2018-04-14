Кис и Стивенс проведут выставочный матч в Ньюпорте

Американские теннисистки Мэдисон Кис и Слоан Стивенс проведут выставочный матч в Ньюпорте. Это произойдёт в июле.



«С нетерпением жду, когда смогу приехать в Ньюпорт. Это удивительное место для посещения, особенно если ты всю жизнь любишь теннис. Когда мы с Мэдисон находимся на разных сторонах площадки, приходится трудно, но на этот раз всё пройдёт гораздо веселее», — приводит слова Стивенс официальный сайт тура.



Обе теннисистки играли между собой в финале US Open в 2017 году, и тогда успех сопутствовал Стивенс.