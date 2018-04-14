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18 эйсов помогли Карловичу обыграть Кирьоса и выйти в полуфинал в Хьюстоне

18 эйсов помогли Карловичу обыграть Кирьоса и выйти в полуфинал в Хьюстоне
Теннис / ATP

Хорватский теннисист Иво Карлович вышел в полуфинал грунтового турнира в Хьюстоне (США). 39-летний спортсмен обыграл австралийца Ника Кирьоса, посеянного под четвёртым номером, со счётом 3:6, 6:2, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты. Карлович выполнил 18 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Кирьоса 3 эйса, 1 двойная ошибка 3 упущенных брейк-пойнта.

В полуфинале Карлович встретится с американцем Теннисом Сандгреном, который получил от организаторов восьмой номер посева.

Хьюстон 2018. 1/4 финала
13 апреля 2018 года, пятница. 22:50 МСК
Иво
Карлович
Ник
Кирьос
3:6 6:2 6:3
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