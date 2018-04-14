18 эйсов помогли Карловичу обыграть Кирьоса и выйти в полуфинал в Хьюстоне

Хорватский теннисист Иво Карлович вышел в полуфинал грунтового турнира в Хьюстоне (США). 39-летний спортсмен обыграл австралийца Ника Кирьоса, посеянного под четвёртым номером, со счётом 3:6, 6:2, 6:3.



Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты. Карлович выполнил 18 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Кирьоса 3 эйса, 1 двойная ошибка 3 упущенных брейк-пойнта.



В полуфинале Карлович встретится с американцем Теннисом Сандгреном, который получил от организаторов восьмой номер посева.

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