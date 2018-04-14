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Арруабаррена пробилась в полуфинал турнира в Колумбии

Арруабаррена пробилась в полуфинал турнира в Колумбии
Теннис / WTA

Испанская теннисистка Лара Арруабаррена вышла в полуфинал турнира категории International в Боготе (Колумбия). 5-я ракетка соревнований обыграла представительницу Швеции Йоханну Ларссон (3) со счётом 6:1, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 3 минуты. Ларссон выполнила 1 подачу навылет, допустила 8 двойных ошибок и упустила 3 брейк-пойнта. На счету испанки 2 двойные ошибки и 10 упущенных брейк-пойнтов, при этом она обошлась без эйсов.

В полуфинале Арруабаррену ждёт встреча с победительницей матча Далила Якупович (Словения, LD) – Магда Линетт (Польша, 2).

Богота 2018. 1/4 финала
13 апреля 2018 года, пятница. 19:50 МСК
Лара
Арруабаррена
Юханна
Ларссон
6:1 6:3
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На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.
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