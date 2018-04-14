Арруабаррена пробилась в полуфинал турнира в Колумбии

Испанская теннисистка Лара Арруабаррена вышла в полуфинал турнира категории International в Боготе (Колумбия). 5-я ракетка соревнований обыграла представительницу Швеции Йоханну Ларссон (3) со счётом 6:1, 6:3.



Теннисистки провели на корте 1 час 3 минуты. Ларссон выполнила 1 подачу навылет, допустила 8 двойных ошибок и упустила 3 брейк-пойнта. На счету испанки 2 двойные ошибки и 10 упущенных брейк-пойнтов, при этом она обошлась без эйсов.



В полуфинале Арруабаррену ждёт встреча с победительницей матча Далила Якупович (Словения, LD) – Магда Линетт (Польша, 2).

Светлана Кузнецова открывает грунтовый сезон в Швейцарии На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.