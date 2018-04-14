Хромачёва и Якупович вышли в полуфинал парного турнира в Боготе

Россиянка Ирина Хромачёва в паре со словенкой Далилой Якупович вышла в полуфинал парного турнира WTA в Боготе. Они в трёх сетах победили австралийско-российский дуэт Присцила Хон — Яна Сизикова со счётом 3:6, 6:3, 12:10.

Поединок продолжался 1 час 8 минут. За это время обе пары реализовали по одному брейк-пойнту из 5.

В полуфинале соперницами Хромачёвой и Якупович, которые являются вторыми сеяными, станут испанка Лара Арруабаррена и американка Элисон Риске (3), которые в трёх сетах обыграли пару Тереза Мрдежа (Хорватия) — Марина Заневская (Бельгия) — 6:4, 5:7, 10:8.