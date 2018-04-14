Иснер стал четвёртым игроком в истории, исполнившим 10 тыс. эйсов за карьеру

Американец Джон Иснер в четвертьфинале турнира в Хьюстоне со своим соотечественником Стивом Джонсоном исполнил 28 эйсов. Это позволило Джону преодолеть барьер в 10 тыс. подач навылет за карьеру. На данный момент в активе Иснера 10 009 эйсов, что является четвёртым показателем в истории.

Лидирует в этом рейтинге хорват Иво Карлович (12 622 эйса), следом располагаются швейцарец Роджер Федерер (10 463) и ещё один теннисист из Хорватии Горан Иванишевич (10 131).

Напомним, что Иснер уступил Джонсону со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (5:7).