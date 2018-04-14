Джонсон: результат не так важен в свете предстоящих событий в моей жизни

Американец Стивен Джонсон после победы над своим соотечественником Джоном Иснером со счётом 7:6 (7:4), 5:7, 7:6 (7:5) в четвертьфинале турнира в Хьюстоне оценил значимость достигнутого успеха.

«Я очень рад, что справился и вышел победителем. Я старался показать свой лучший теннис. Я наслаждался игрой. Результат был не таким важным моментом в свете моей жизни в следующие пару недель», — приводит слова Джонсона официальный сайт АТР.

21 апреля 28 летний Джонсон, занимающий 51-е место в рейтинге АТР, женится.