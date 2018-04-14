Карлович — самый возрастной полуфиналист турнира АТР за 25 лет

Хорват Иво Карлович в четвертьфинале турнира в Хьюстоне (США) обыграл австралийца Ника Кирьоса 3:6, 6:2, 6:3. Таким образом, 39-летний теннисист стал самым возрастным полуфиналистом соревнований АТР за 25 лет. В 1993 году американец Джимми Коннорс дошёл до полуфинала турнира в Сан-Франциско в возрасте 40 лет.

В случае победы над Теннисом Сандгреном из США Карлович станет самым возрастным финалистом соревнований АТР с 1977-го, когда 43-летний австралиец Кен Розуэлл завоевал титул на турнире в Гонконге.