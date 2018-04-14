Иснер: рад оказаться в таком маленьком клубе игроков с 10 тыс. эйсов

Американец Джон Иснер прокомментировал преодоление отметки в 10 тыс. эйсов за карьеру.

«10 тыс. эйсов — потрясающее достижение. Немного грустно, что я установил его в проигранном матче, но такое порой случается. К счастью, я с ранних лет сделал ставку на подачу и работал над этим элементом. Я научился правильно ставить ноги при подаче ещё в школе. С тех пор менялись только детали, но в целом я подавал примерно одинаково.

Я рад оказаться в таком маленьком клубе. Это показывает, что мне удаётся стабильно играть и подавать в течение многих лет", — приводит слова Иснера официальный сайт АТР.