Сандгрен: казалось, что Пелья лучше контролировал ситуацию, но я горжусь собой

Американец Теннис Сандгрен, переигравший в четвертьфинале турнира в Хьюстоне аргентинца Гидо Пелью со счётом 4:6, 7:5, 6:3, прокомментировал ход встречи.

«Я горжусь тем, что справился с давлением, показал свой максимум и смог удержать рядом с Гидо по счёту. Со стороны, по крайней мере с моей половины корта, казалось, что он лучше приспособился к условиям игры на грунте и лучше контролировал ситуацию. Я был немного потерян и чувствовал, что это не лучшая ситуация для меня. Но главное, что смог добыть победу», — приводит слова Сандгрена официальный сайт АТР.