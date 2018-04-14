Остапенко попробовала сыграть в теннис вслепую

Пятая ракетка мира латвийка Елена Остапенко приняла участие в забавном эксперименте WTA, попробовав поиграть в теннис с повязкой на глазах. 20-летняя уроженка Риги попыталась подавать вслепую. Чаще всего Елена попадала по мячу, но несколько удачных подач у неё получилось, правда, попасть в квадрат подачи она так и не смогла. Теннисистка призналась, что не поняла, как можно играть с закрытыми глазами.

Посмотреть видео можно на официальном сайте WТА.

Напомним, что Остапенко 21-22 апреля сыграет в составе сборной Латвии с россиянками в матче Кубка Федерации.