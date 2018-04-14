Гахов проиграл Евсееву в финале фьючерса в Казахстане

Россиянин Иван Гахов (1) не смог подтвердить статус лидера посева турнира серии «фьючерс» в Шымкенте с призовым фондом $ 15 тыс. В финале 21-летний теннисист, занимающий 301-е место в рейтинге АТР, уступил казахстанцу Денису Евсееву (6) со счётом 4:6, 7:5, 4:6. Продолжительность поединка составила 2 часа 30 минут. Иван реализовал шесть брейк-пойнтов из 18, проиграв семь геймов на своей подаче.

За своё выступление в Шымкенте Гахов получит 10 очков. Его наивысшей позицией в мужской табели о рангах была 275-я строчка, на которой он располагался в октябре 2017 года.