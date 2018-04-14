Полански выпустил игру для iOS «Загадочные животные: плюшевая история»

Канадец Петер Полански, занимающий 126-е место в рейтинге АТР, продолжает пробовать себя в качестве разработчика игр для мобильных телефонов. 29-летний спортсмен выпустил уже вторую игру для устройств на платформе iOS, которая называется «Загадочные животные: плюшевая история». Пользователям предстоит помешать сумасшедшему учёному захватить загадочный мир.

Отметим, что в июле 2015 года Петер Полански разработал для iOS игру «Маленький мститель», рейтинг которой на iTunes сейчас составляет 4,8 из пяти.