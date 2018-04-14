Карлович: раньше я всегда проигрывал Кирьосу, поэтому сейчас счастлив

Хорват Иво Карлович, переигравший в четвертьфинале турнира в Хьюстоне австралийца Ника Кирьоса со счётом 3:6, 6:2, 6:3, признался, что очень доволен этой победой.

«Это, определённо, большая победа, потому что я проиграл Нику все наши предыдущие матчи. Я по-настоящему счастлив, что смог выиграть. Теперь мне предстоит сыграть с Сандгреном. Я посмотрел часть его матча с Пельей и могу сказать, что он здорово действует на задней линии и мощно бьёт по мячу. Это точно будет непростой матч.

Что касается достижения Иснера, исполнившего 10-тысячный эйс за карьеру, то я поздравляю его! Подача Джона немного отличается от моей. Он остаётся на задней линии после подачи и может исполнять форхенд. Но у нас похожие отскоки мяча и похожие углы подачи. У него тоже прекрасная подача", — приводит слова Карловича официальный сайт АТР.