Лапко впервые вышла в полуфинал турнира WТА, обыграв Флипкенс в Лугано

Белоруска Вера Лапко (Q) в четвертьфинале турнира в Лугано переиграла бельгийку Кирстен Флипкенс со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Поединок продолжался 1 час 39 минут. 19-летняя минчанка, занимающая 130-е место в рейтинге WТА, исполнила 3 эйса, допустила 5 двойных ошибок, реализовала 3 брейк-пойнта из 9, проиграв 2 гейма на своей подаче.

Лапко впервые в карьере вышла в полуфинал соревнований WТА. За право сыграть в решающем матче Вера поспорит либо с бельгийкой Элисе Мертенс (2), либо с немкой Моной Бартель.