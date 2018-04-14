Мертенс одолела Бартель и сыграет с Лапко в полуфинале турнира в Лугано

Бельгийка Элисе Мертенс (2) в четвертьфинале турнира в Лугано взяла верх над немкой Моной Бартель со счётом 6:4, 5:7, 7:6 (7:0). Теннисистки провели на корте 2 часа 36 минут. 22-летняя уроженка Левена, занимающая 20-е место в рейтинге WТА, сделала 1 эйс, допустила 7 двойных ошибок, реализовала 4 брейк-пойнта из 14 и проиграла 4 гейма на своей подаче. Мона исполнила 3 подачи навылет при 12 двойных.

За выход в финал Мертенс поспорит с белоруской Верой Лапко (Q), одолевшей ранее ещё одну бельгийку Кирстен Флипкенс.