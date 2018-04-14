Эдмунд разгромил Жазири в четвертьфинале турнира в Марракеше

Британец Кайл Эдмунд (2) в четвертьфинале турнира в Марракеше разгромил Малека Жазири из Туниса со счётом 6:2, 6:1. Теннисисты провели на корте всего 51 минуту. 23-летний уроженец Йоханнесбурга, занимающий 26-е место в рейтинге АТР, исполнил 4 эйса, допустил 1 двойную ошибку, реализовал все 4 брейк-пойнта и не проиграл ни гейма на своей подаче.

За выход в финал Эдмунд поспорит с победителем французского противостояния Жиль Симон — Ришар Гаске (4). Полуфиналы турнира в Марракеше также намечены на сегодня, 14 апреля.