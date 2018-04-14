Гаске одолел Симона и поспорит с Эдмундом за выход в финал турнира в Марокко

Француз Ришар Гаске (4) в четвертьфинале турнира в Марракеше победил своего соотечественника Жиля Симона со счётом 6:2, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась ровно 2 часа. 31-летний уроженец Безье, занимающий 38-е место в рейтинге АТР, трижды подал навылет, допустил 8 двойных ошибок, реализовал 7 брейк-пойнтов из 10 и проиграл 5 геймов на своей подаче. Жиль обошёлся без эйсов при 6 двойных.

Следующим соперником Гаске станет британец Кайл Эдмунд (2), разгромивший тунисца Малека Жазири со счётом 6:2, 6:1.