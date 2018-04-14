Соуза победил Басилашвили и может сыграть с Ватутиным в полуфинале в Марракеше

Португалец Жоау Соуза в четвертьфинале турнира в Марракеше сломил сопротивление грузина Николоза Басилашвили. Поединок продолжался 1 час 43 минуты и завершился со счётом 6:2, 4:6, 6:1 в пользу 29-летнего уроженца Гимарайеша, занимающего 70-е место в рейтинге АТР. Жоау исполнил 6 эйсов, допустил 3 двойные ошибки, реализовал 6 брейк-пойнтов из 13 и проиграл 3 гейма на своей подаче.

За выход в финал Соуза поспорит либо с россиянином Алексеем Ватутиным (Q), либо с испанцем Пабло Андухаром. Полуфиналы также пройдут сегодня, 14 апреля.