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Ватутин проиграл Андухару в четвертьфинале турнира в Марракеше

Ватутин проиграл Андухару в четвертьфинале турнира в Марракеше
Теннис / ATP

Россиянин Алексей Ватутин (Q) в четвертьфинале турнира в Марракеше уступил испанцу Пабло Андухару со счётом 4:6, 7:5, 3:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 47 минут. 25-летний уроженец Волгограда, занимающий 160-е место в рейтинге АТР, исполнил 3 эйса, допустил 7 двойных ошибок, сделал 6 брейков и проиграл 7 геймов на своей подаче. Пабло обошёлся без подач навылет при 4 двойных.

За выход в финал 32-летний теннисист, который располагается на 355-й позиции в мужской табели о рангах, поспорит с португальцем Жоау Соузой.

Марракеш 2018. 1/4 финала
14 апреля 2018 года, суббота. 13:40 МСК
Алексей
Ватутин
Пабло
Андухар
4:6 7:5 3:6
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На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.
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