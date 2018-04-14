Ватутин проиграл Андухару в четвертьфинале турнира в Марракеше

Россиянин Алексей Ватутин (Q) в четвертьфинале турнира в Марракеше уступил испанцу Пабло Андухару со счётом 4:6, 7:5, 3:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 47 минут. 25-летний уроженец Волгограда, занимающий 160-е место в рейтинге АТР, исполнил 3 эйса, допустил 7 двойных ошибок, сделал 6 брейков и проиграл 7 геймов на своей подаче. Пабло обошёлся без подач навылет при 4 двойных.
За выход в финал 32-летний теннисист, который располагается на 355-й позиции в мужской табели о рангах, поспорит с португальцем Жоау Соузой.
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На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.