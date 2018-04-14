Дуэты Хачанов/Раонич и Рублёв/Пуи узнали соперников по турниру в Монте-Карло

В Монте-Карло состоялась жеребьёвка парного разряда турнира серии «Мастерс-1000», который пройдёт на грунте с 16 по 22 апреля.

Россиянин Андрей Рублёв вместе с французом Люка Пуи в первом круге сыграют с южноафриканцем Рэйвеном Клаасеном и новозеландцем Майклом Винусом. Ещё один представитель России, Карен Хачанов, в дуэте с канадцем Милошем Раоничем поспорит за выход во второй круг с индийцем Роханом Бопанной и французом Эдуардом Роже-Вассленом.

Сербы Новак Джокович и Ненад Зимонич в первом круге сыграют с уругвайцем Пабло Куэвасом и испанцем Марселем Гранольерсом, немецкие братья Александр и Миша Зверев начнут турнир матчем с аргентинцами Андресом Мольтени и Диего Шварцманом, а бельгиец Давид Гоффен и болгарин Григор Димитров встретятся с французами Адрианом Маннарино и Фабрисом Мартеном.