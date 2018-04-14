Фёгель стала соперницей Соболенко по полуфиналу турнира в Лугано

Швейцарка Стефани Фёгель (WC) в четвертьфинале турнира в Лугано оказалась сильнее немки Тамары Корпач (Q) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. 28-летняя уроженка Лойгерна, занимающая 119-е место в рейтинге WТА, исполнила 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 6 брейк-пойнтов из 15 и проиграла 3 гейма на своей подаче.

В полуфинале, который также состоится сегодня, 14 апреля, Фёгель сыграет с белоруской Ариной Соболенко. Вторая финалистка определится в противостоянии Веры Лапко (Беларусь) и Элисе Мертенс (Бельгия).