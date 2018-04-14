Ван Эйтванк: другие теннисистки издевались надо мной из-за того, что я лесбиянка

Бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк недавно призналась, что она является лесбиянкой. По словам спортсменки, другие теннисистки издевались над ней, узнав о её нетрадиционной ориентации.

«Надо мной издевались люди в теннисной ассоциации. Это было тяжело. Тогда я была ещё совсем юной. Когда мне было 15-16 лет, меня это не заботило. Я спокойно относилась к таким проявлениям. Молодые теннисистки, являющиеся лесбиянками, не должны бояться признаться в этом. Это не болезнь», — цитирует Ван Эйтванк Tennis World USA.

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Ван Эйтванк.

Ван Эйтванк прокомментировала также призывы к бойкоту корта в Австралии, названного в честь прославленной австралийской теннисистки Маргарет Корт, которая негативно отозвалась о людях нетрадиционной ориентации.

«Я бы не стала бойкотировать соревнования. В конце концов вы приезжаете на турнир в Австралию, чтобы играть в теннис. Но слова Маргарет Корт не были правильными. Она обидела очень многих людей», — заключила Ван Эйтванк.