Виттёфт: знаю, что похожа на Шарапову

Немецкая теннисистка Карина Виттёфт, которую по внешним данным иногда сравнивают с россиянкой Марией Шараповой, призналась, что знает об этом.

«Я знаю, что похожа на Шарапову! Это ведь неплохо, могли бы сравнивать с кем-нибудь хуже», — цитирует Виттёфт Tennis World USA.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Виттёфт.

Спортсменка сообщила также, что раньше интересовалась комментариями в своём аккаунте в «Инстаграме», но сейчас она стала получать слишком много негативных сообщений. В настоящий момент подписчиками аккаунта теннисистки являются более 60 тысяч пользователей.

«Мне было 16 лет, когда всё это началось. Сейчас я не читаю комментарии. Иногда я думаю: какой ужас, эти люди такие несчастные, раз они пишут такое!» — призналась Виттёфт.