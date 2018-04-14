Надаль: не думаю о том, как удержаться на первом месте в рейтинге ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от старта на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло. Первая ракетка мира Надаль является действующим победителем турнира.

«Я хорошо тренировался последнюю неделю. Потратил несколько дней на восстановление после интенсивных матчей на Кубке Дэвиса. С нетерпением жду старта в Монте-Карло, ведь в нынешнем сезоне я участвовал только в турнире в Австралии, до и то мне пришлось отказаться от дальнейшей борьбы. Сейчас такое чувство, будто начинается не только мой сезон на грунте, но и сезон вообще.

Что касается лидерства в рейтинге ATP, я не думаю о том, сколько надо набрать очков, чтобы удержаться на первом месте. Я сосредоточен на подготовке к грядущим турнирам на грунте, это очень важно. Хочу быть готовым в физическом плане, избежать травм и играть в свой лучший теннис», — цитирует Надаля Ubitennis.

Перед турниром в Монте-Карло Надаль помог сборной Испании обыграть Францию и выйти в полуфинал Кубка Дэвиса. Надаль обыграл Филиппа Кольшрайбера и Александра Зверева в рамках Кубка Дэвиса.