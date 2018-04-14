Лоренци: Надаль на грунте творит что-то невероятное

Итальянский теннисист Паоло Лоренци отметил успешную игру испанца Рафаэля Надаля на грунте. Надаль отправляется на турнир в Монте-Карло в качестве первой ракетки мира и действующего победителя соревнований. C 2005 по 2017 год он выигрывал этот турнир десять раз.

«Когда играем на грунте, мы фактически играем на домашнем корте Надаля. На мой взгляд, достижения Надаля фактически находятся за гранью понимания! Он выиграл один и тот же турнир десять раз. То, что он творит на грунте, просто невероятно», — цитирует Лоренци Sky Sports.

Лоренци четырежды встречался с Надалем: дважды – на харде и дважды – на грунте. В матчах с испанцем он выиграл всего один сет.