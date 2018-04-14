Надаль: у меня с турниром в Монте-Карло любовная история

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своей любви к турниру на грунте в Монте-Карло.

«Я всегда чувствую себя здесь хорошо. Это один из моих любимых турниров.У нас с этим турниром настоящая любовная история. Я смотрел эти соревнования по телевизору ещё до того, как начал играть. И всегда мне хотелось добиваться здесь успехов. Такие турниры мотивируют меня вставать по утрам и идти на тренировку», — цитирует Надаля Ubitennis.

Первая ракетка мира Надаль выигрывал этот турнир десять раз. Он является единственным в истории теннисистом, кому удалось выиграть один и тот же турнир восемь раз подряд.

Первым соперником Надаля на турнире будет словенец Аляж Бедене.