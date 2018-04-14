Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс вышла в финал турнира в Лугано (Швейцария). В полуфинале Мертенс обыграла представительницу Беларуси Веру Лапко со счётом 6:1, 4:6, 6:4.

Матч продолжался более двух часов. Мертенс выполнила 1 эйс и совершила 2 двойные ошибки. В течение одного дня Мертенс пришлось провести два матча. До этого в четвертьфинале она победила немку Мону Бартель со счётом 6:4, 5:7, 7:6.

В финале бельгийская теннисистка сыграет с Ариной Соболенко из Беларуси. В полуфинале Соболенко обыграла швейцарку Стефани Фёгель со счётом 6:4, 6:2.

Финал состоится 15 апреля.