Мертенс: Лапко — сильная соперница, с мощным ударом

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс после победы в полуфинале турнира в Лугано (Швейцария) над представительницей Беларуси Верой Лапко (6:1, 4:6, 6:4) прокомментировала результат матча. Ранее Мертенс в этот же день обыграла в четвертьфинале немку Мону Бартель со счётом 6:4, 5:7, 7:6.

«Тяжело психологически играть два матча в один день. Нелегко это и для тела, которое начинает отказываться тебя слушаться. Я играла с очень хорошей соперницей. Вера ещё молода, но у неё очень сильный удар. Мне приходилось действовать агрессивно, и я довольна своей игрой.

Я отдельно настраиваюсь на каждый матч. Неважно, идёт речь о квалификации или финале, я лишь хочу побеждать», — цитирует Мертенс WTA Tennis.

В финале бельгийская теннисистка сыграет с Ариной Соболенко из Беларуси. Финал состоится 15 апреля.