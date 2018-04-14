Турнир в Майами в десятый раз посетили более 300 тысяч зрителей

Организаторы турнира в Майами (США) опубликовали статистику посещаемости соревнований. Турнир посетили 303 339 человек. В десятый раз подряд организаторам удалось преодолеть барьер в 300 тысяч зрителей, сообщает в своём «твиттере» журналист Михал Самульски.

На шести матчах турнира, включая финал с участием Александра Зверева и Джона Иснера, были проданы все билеты. ТВ-трансляции смотрели жители 193 стран, общая продолжительность трансляций составила более 14 тысяч часов. Телеаудитория турнира в Майами составила 70 миллионов зрителей.

Рекорд посещаемости турнира в Майами был установлен в 2012 году, когда на матчах побывал 326 131 зритель.