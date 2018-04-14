Эдмунд вышел в финал турнира в Марракеше

Британский теннисист Кайл Эдмунд вышел в финал турнира в Марракеше (Марокко). В полуфинале он обыграл француза Ришара Гаске со счётом 6:3, 6:4.

Эдмунд выполнил 11 эйсов и избежал двойных ошибок. Он также реализовал 4 брейк-поинта из 6. Продолжительность матча составила 1 час 12 минут.

Соперником Эдмунда по финалу станет победитель матча Пабло Андухар – Жоау Соуза. Этот матч пройдёт сегодня, 14 апреля.

Призовой фонд турнира в Марракеше составляет более $ 500 тыс. В прошлом году победителем турнира стал хорват Борна Чорич.