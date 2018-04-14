Видеообзор полуфинала турнира в Лугано Мертенс — Лапко

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс пробилась в финал турнира в Лугано (Швейцария). Мертенс в полуфинале в трёх сетах обыграла Веру Лапко из Беларуси – 6:1, 4:6, 6:4. Бельгийка в течение одного дня сыграла два матча в одиночном разряде. Несколькими часами ранее она успешно преодолела четвертьфинал.

Матч продолжался чуть более двух часов. Мертенс выполнила 1 эйс и совершила 2 двойные ошибки и взяла 8 брейк-поинтов из 20.

В финале Мертенс встретится ещё с одной представительницей Беларуси — Ариной Соболенко. Финал будет проходить в воскресенье, 15 апреля.