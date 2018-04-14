Эверт: поставила бы на Федерера и С. Уильямс на Уимблдоне

Бывшая первая ракетка мира американка Крис Эверт поделилась ожиданиями от Уимблдона.

«Роджер Федерер может выиграть очередной турнир «Большого шлема», уверена в этом. Ему по силам выиграть ещё несколько турниров. Он просто великолепен на траве. Я бы поставила на него, это очевидно.

Аналогично могу охарактеризовать шансы Серены Уильямс. До того, как забеременела, Серена доминировала. В нашу эпоху играют два величайших теннисиста в истории», — цитирует Эверт Ubitennis.

Ранее Федерер сообщил, что откажется от участия в турнирах на грунте, чтобы лучше подготовиться к турнирам на траве. Федерер – восьмикратный победитель Уимблдона.