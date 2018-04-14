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Якупович вышла в полуфинал турнира в Боготе

Якупович вышла в полуфинал турнира в Боготе
Теннис / WTA

Словенская теннисистка Далила Якупович вышла в полуфинал турнира в Боготе (Колумбия). Якупович в трёх сетах победила представительницу Польши Магду Линетт – 6:3, 3:6, 6:1.

Якупович выполнила 6 эйсов и допустила 6 двойных ошибок. Матч продолжался 2 часа 12 минут.

В полуфинале Якупович сыграет с Ларой Арруабарреной из Испании. Испанка в четвертьфинале обыграла Юханну Ларсон из Швеции со счётом 6:1, 6:3.

Турнир в Боготе проходит с 9 по 15 апреля. Призовой фонд составляет $ 250 тыс. Действующей чемпионкой является итальянка Франческа Скьявоне.

Богота 2018. 1/4 финала
14 апреля 2018 года, суббота. 19:50 МСК
Далила
Якупович
Магда
Линетт
6:3 3:6 6:1
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