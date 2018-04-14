Якупович вышла в полуфинал турнира в Боготе

Словенская теннисистка Далила Якупович вышла в полуфинал турнира в Боготе (Колумбия). Якупович в трёх сетах победила представительницу Польши Магду Линетт – 6:3, 3:6, 6:1.

Якупович выполнила 6 эйсов и допустила 6 двойных ошибок. Матч продолжался 2 часа 12 минут.

В полуфинале Якупович сыграет с Ларой Арруабарреной из Испании. Испанка в четвертьфинале обыграла Юханну Ларсон из Швеции со счётом 6:1, 6:3.

Турнир в Боготе проходит с 9 по 15 апреля. Призовой фонд составляет $ 250 тыс. Действующей чемпионкой является итальянка Франческа Скьявоне.