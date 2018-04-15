Шмидлова вышла в финал турнира в Боготе

Словацкая теннисистка Анна Шмидлова вышла в финал турнира в Боготе (Колумбия). В полуфинале она обыграла представительницу Румынии Ану Богдан со счётом 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час и 26 минут. Шмидлова не выполнила ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок.

В финале турнира 132 ракетка мира Шмидлова сыграет с победительницей матча Далила Якупович (Словения) – Лара Арруабаррена (Испания).

Турнир в Боготе проходит с 9 по 15 апреля. Призовой фонд составляет $ 250 тыс. Действующей победительницей турнира является итальянка Франческа Скьявоне.