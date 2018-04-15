Сандгрен стал первым финалистом турнира в Хьюстоне

Американский теннисист Теннис Сандгрен стал первым финалистом турнира в Хьюстоне (США). В полуфинаре Сандгрен обыграл хорвата Иво Карловича со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:4).

Матч продолжался 1 час и 37 минут. Сандгрен выполнил 5 эйсов и допустил 5 двойных ошибок.

В финале 26-летний американский теннисист встретится с одним из своих соотечественников. За вторую путёвку поспорят Стив Джонсон и Тейлор Фритц.

Турнир на грунте в Хьюстоне проходит с 9 по 15 мая. Призовой фонд соревнований превышает $ 500 тыс.