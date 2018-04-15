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Сандгрен стал первым финалистом турнира в Хьюстоне

Сандгрен стал первым финалистом турнира в Хьюстоне
Теннис / ATP

Американский теннисист Теннис Сандгрен стал первым финалистом турнира в Хьюстоне (США). В полуфинаре Сандгрен обыграл хорвата Иво Карловича со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:4).

Матч продолжался 1 час и 37 минут. Сандгрен выполнил 5 эйсов и допустил 5 двойных ошибок.
В финале 26-летний американский теннисист встретится с одним из своих соотечественников. За вторую путёвку поспорят Стив Джонсон и Тейлор Фритц.

Турнир на грунте в Хьюстоне проходит с 9 по 15 мая. Призовой фонд соревнований превышает $ 500 тыс.

Хьюстон 2018. 1/2 финала
14 апреля 2018 года, суббота. 22:10 МСК
Иво
Карлович
Теннис
Сандгрен
6:7 6:7
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