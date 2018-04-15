Арруабаррена обыграла Якупович и вышла в финал турнира в Боготе

Испанка Лара Арруабаррена (5) в полуфинальном матче на турнире WTA в Боготе (Колумбия) встречалась со словенкой Далилой Якупович и победила в двух сетах со счётом 6:1, 6:2.

Поединок продолжался 50 минут. За это время Арруабаррена, занимающая 79-е место в рейтинге WTA, реализовала 7 брейк-пойнтов из 14 и допустила одну двойную ошибку. 141-я ракетка мира из Словении реализовала оба брейк-пойнта, также допустив лишь одну двойную ошибку.

В финале Арруабаррена сыграет со 132-й ракеткой мира из Словакии Анной Шмидловой.