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Стив Джонсон победил Фритца вышел в финал турнира в Хьюстоне

Стив Джонсон победил Фритца вышел в финал турнира в Хьюстоне
Теннис / ATP

Во втором полуфинальном матче на турнире АТР в Хьюстоне (США) американец Стив Джонсон (6) в трёх сетах переиграл соотечественника Тейлора Фритца со счётом 7:5, 6:7 (4:7), 6:2.

Поединок продлжался 2 часа 24 минуты. За это время Джонсон реализовал 4 брейк-пойнта из 15, сделал 8 эйсов и допустил 4 двойные ошибки. Фритц реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов, 5 раз подал навылет и допустил 3 двойные ошибки.

В финальном матче соперником Стива Джонсона станет ещё один соотечественник — восьмой сеяный Теннис Сандгрен.

Хьюстон 2018. 1/2 финала
14 апреля 2018 года, суббота. 22:30 МСК
Стив
Джонсон
Тейлор
Фритц
7:5 6:7 6:2
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