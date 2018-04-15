Стив Джонсон победил Фритца вышел в финал турнира в Хьюстоне

Во втором полуфинальном матче на турнире АТР в Хьюстоне (США) американец Стив Джонсон (6) в трёх сетах переиграл соотечественника Тейлора Фритца со счётом 7:5, 6:7 (4:7), 6:2.

Поединок продлжался 2 часа 24 минуты. За это время Джонсон реализовал 4 брейк-пойнта из 15, сделал 8 эйсов и допустил 4 двойные ошибки. Фритц реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов, 5 раз подал навылет и допустил 3 двойные ошибки.

В финальном матче соперником Стива Джонсона станет ещё один соотечественник — восьмой сеяный Теннис Сандгрен.