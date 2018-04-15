Хромачёва и Якупович вышли в финал парного турнира в Боготе

Россиянка Ирина Хромачёва в паре со словенкой Далилой Якупович (2) вышла в финал турнира в Боготе (Колумбия) в парном разряде. В полуфинальном матче они в двух сетах одержали уверенную победу над испано-американским дуэтом Лара Арруабаррена — Элисон Риске (3) со счётом 6:4, 6:0.

Поединок продолжался 58 минут. За это время Хромачёва и Якупович реализовали 7 брейк-пойнтов из 14, а их соперницы — 3 из 3.

Соперницами Хромачёвой и Якупович в финальном матче станут Мариана Дуке-Мариньо (Колумбия) и Надия Подороска (Аргентина).