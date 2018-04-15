Мирный выиграл 52-й турнир в парном разряде на турнире в Хьюстоне

Белорус Максим Мирный в паре с австрийским теннисистом Филиппом Освальдом стал победителем турнира АТР в Хьюстоне (США) в парном разряде. В трёх сетах они обыграли немца Андре Бегеманна и хорвата Антонио Шанчича со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 11:9.

Поединок продолжался 1 час 38 минут. За это время Мирный и Освальд реализовали 1 брейк-пойнт из 2, сделали 6 эйсов и допустили 2 двойные ошибки. Их соперники не реализовали единственный брейк-пойнт, трижды подали навылет и допустили 3 двойные ошибки.

Для 40-летнего Мирного этот титул стал 52-м в парном разряде, для Освальда — восьмым.